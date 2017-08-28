محطة من محطات حج جازان

محطات الحج ومنذ أعوام ماضية كان لها الأثر في طابع الذكريات لأجدادنا وآباءنا الذين شهدوا تلك الفترة، بالأمس كنت في ضيافة لأم إحدى زميلاتي التي تسكن في قرية القائم التابعة لمحافظة ضمد بجازان، والتي حكت لنا عن الحج منذ أكثر من 20 عاما. تقول:” الحج منذ سنوات ماضية روحانية عظيمة لمن يستشعر قيمة الفريضة، ويدرك حقيقة ما هو مقبل عليه من دعاء واستشعار رباني وطهارة داخلية وخارجية تلتبس الحاج في ذلك الوقت.

مشيرة إلى أن الحاج قبل أن يَعزم السفر لمكة المكرمة يجتمع مع عائلته للمشورة برغبته في تنفيذ الفريضة على أساس قياس الجانب المادي ومن سيرافقه أو يشاركه السفر من أفراد العائلة”.

وتضيف قائلة:” كانت العائلات في جازان تخصص للحاج سرير من خشب يسمى بـــ”القعادة” وتفرشه بسعف النخل المسمى بـــ”الطفي” ويهيأ بالمفارش والمخدات يكون خاص فقط لمن سيحج من تلك العائلة إلى حين عودته، وقبل مغادرة الحجاج تُنشد أهازيج خاصة للتوديع ويرافقه موكب من الجيران والأهالي في القرية التي يسكن فيها لتوديعه بها وهم ملبين ومكبرين داعين لهم بالتوفيق لأداء الفريضة، ويتم تزويد الحجاج بمبالغ ماليه لا تتجاوز الخمسة ريالات تجمع من الأهالي المودعين، وتوزع عليهم لإعانتهم على مشقة السفر أو لشراء الهدايا عند مغادرة مكة بعد انقضاء موسم الحج.

جميلة هي تلك الروحانية التي كانت تصفها عن تلك السنوات التي خلت وتغيرت، فنحن الآن لم نعد ننشد الأهازيج للحجاج كما عُرف عن أجدادنا في السابق، ولم نعد نخصص أَسرة خاصة بهم، ونكتفي فقط بالتوديع الذي يضم أفراد العائلة وتحضير وليمة تقام عند عودتهم يجتمع عليها الأهل والأقارب يجلبون فيها الهدايا بقدوم من حج منهم وعاد على خير وعافية.