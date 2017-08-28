أوضح المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أنه تم التعرف على مستعرض جهاز جوال الشاب المتوفي بسبب حادث مروري، مؤكداً أنه سيتم التحقيق معه ومعاقبته بموجب النظام.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم التواصل مع أسرة الشاب المتوفي وتقديم الاعتذار لهم على ما قام، وأن هذا عمل غير مقبول ويعد هذا التصرف عمل فردي لا يمثل رجال الدفاع المدني الحريصين على حرمة الأموات والذي يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح.

وفي نهاية تصريحه قدم الرائد الحمادي باسم كافة منسوبي الدفاع المدني أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشاب رحمه الله مكرراً اعتذاره الشديد لهم سائلاً الله سبحانه وتعالى للشاب المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته أنه سميع مجيب الدعاء.