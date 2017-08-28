حقيقة ما تم تداوله بشأن تغيير وهيكلة مراحل التعليم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي”، عدم صحة الإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بدمج المراحل الدراسية وإعادة هيكلتها.

وقال العصيمي في تصريح له أمس (الأحد) بحسب “سبق”، إن كل المزاعم التي تم تداولها عبر رسائل “واتساب” بشأن تغيير شكل التعليم العام بالمملكة، غير صحيحة جملةً وتفصيلًا.

جاء تعليق العصيمي رداً على عدة رسائل انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل تفيد بأن المرحلة الأولية ستصبح 5 أعوام تبدأ من سن 4 سنوات، والإعدادية 5 أعوام والثانوية 4 أعوام بعد تجاوز المرحلتين الأولية والإعدادية.

كما زعمت إلغاء اختبارات الجودة الشاملة وتقييم “حسّن” ودمج التمهيدي ورياض الأطفال مع المرحلة الأولية وزيادة الثانوية عامًا إضافيًا، والإقرار بإلزامية التمهيدي، وإقرار إسناد تعليم المرحلة الأولية للمعلمات، وغيرها من الأنباء المزعومة.