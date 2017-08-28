تحويلات الوافدين بالسعودية بلغت هذا الرقم .. خلال 7 أشهر

تراجعت تحويلات الوافدين المقيمين بالسعودية بأول 7 أشهر من 2017، بنسبة 8%، بما يعادل 7.45 مليار ريال، لتبلغ 82.3 مليار ريال نهاية يوليو الماضي، فيما كانت 89.75 نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفعت تحويلات الوافدين خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 10%، بما يعادل 985 مليون ريال، لتبلغ نحو 11.3 مليار ريال، مقابل 10.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت تحويلات الوافدين خلال شهر يوليو الماضي على أساس شهري، بنسبة 8%، بما يعادل 857 مليون ريال، حيث كانت 10.4 مليار ريال في يونيو من العام الحالي.

وبلغ متوسط ما حوله الفرد الوافد خلال تموز يوليو من عام 2017، بلغ نحو 925 ريالا لكل فرد مقارنة بـ 855 ريالا خلال يونيو من العام نفسه، ومقارنة بـ 844 ريالا خلال شهر يوليو من عام 2016.