 السعودي الألماني “بالمدينة المنورة” ينظم حملة توعوية للتعريف بمكافحة العدوى | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

بالتعاون مع امانة المدينه المنورة وتزامنا مع موسم الحج

السعودي الألماني “بالمدينة المنورة” ينظم حملة توعوية للتعريف بمكافحة العدوى

السعودي الألماني “بالمدينة المنورة” ينظم حملة توعوية للتعريف بمكافحة العدوى
نايف الغزواني ـ المدينة المنورة
أقامت  المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة بالتعاون مع أمانة منطقة المدينة  حملة صحية لمكافحة العدوى والتعامل مع الأمراض المزمنة في الحج حيث أقيمت الحملة في مقر أمانة منطقة المدينة المنورة و تضمنت الحملة الفحص المجاني لمنسوبي الأمانة والمراجعين و الإستشارات الطبية حول التعامل مع العدوى و الأمراض المزمنة و توضيح أعراضها و الطرق المناسبة لتعامل مع هذه الأعراض في حال ملاحظتها على المصاب لا قدر الله
و تقوم هذه المبادرات بناءاً على توجيه سعادة المهندس صبحي بترجي بضرورة تقديم الخدمات المجتمعية ضمن نطاق برامج المسؤولية الاجتماعيه بالمستشفى والتي تهدف الى التواصل المستمر مع مختلف القطاعات بالمنطقة .

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