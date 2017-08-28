ورش عمل تدريبية للمعلمين في أسبوع العودة بتعليم الرياض

وضعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خطة تدريبية تشمل تنفيذ ورش عمل وبرامج تهيئة في أسبوع عودة المعلمين بمكاتب التعليم والمدارس.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أهمية استثمار أسبوع عودة المعلمين في التطوير المهني للهيئة التعليمية من خلال إقامة ورش عمل من قبل المشرفين التربويين ومديري المدارس تتضمن التعامل مع خطة المنهج في المدارس والتدريب على حقيبة المعلم الجديد والتعلم النشط وورش عمل تتعلق بمناقشة حلول بعض المشكلات والصعوبات التي قد تعيق عملية التعلم.

وأشار المانع إلى مشاركة جميع معلمي المدرسة في هذه الدورات والورش بإشراف مباشر من مدير المدرسة ومشرفي المواد والتخصص ويعفى من ذلك المعلمين الملتحقين ببرنامج تدريبي ضمن خطة العودة في إدارة التدريب والابتعاث.