وصول حجّاج من أوزباكستان شاركوا في الحرب العالمية الثانية

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة أول أمس نحو 75 حاجاً من جمهورية أوزباكستان، بينهم مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الدينية بأوزباكستان يدعى حيدر سلطان أن المحاربين القدامى تتراوح أعمارهم ما بين 95 عاماً و105 أعوام، وقدموا لتأدية فريضة الحج للمرة الأولى في حياتهم، بحسب ما نقلت صحف محلية اليوم.

وبين سلطان أن المحاربين يتمتعون بصحة جيدة، حيث إن بعضهم جاء برفقة زوجته وأبنائه، مشيداً بما حظي به هؤلاء المحاربونالقدامى من عناية واهتمام خاص