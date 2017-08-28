 وصول حجّاج من أوزباكستان شاركوا في الحرب العالمية الثانية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

وصول حجّاج من أوزباكستان شاركوا في الحرب العالمية الثانية

وصول حجّاج من أوزباكستان شاركوا في الحرب العالمية الثانية
فيفاء اون لاين - متابعات

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة أول أمس نحو 75 حاجاً من جمهورية أوزباكستان، بينهم مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الدينية بأوزباكستان يدعى حيدر سلطان أن المحاربين القدامى تتراوح أعمارهم ما بين 95 عاماً و105 أعوام، وقدموا لتأدية فريضة الحج للمرة الأولى في حياتهم، بحسب ما نقلت صحف محلية اليوم.

وبين سلطان أن المحاربين يتمتعون بصحة جيدة، حيث إن بعضهم جاء برفقة زوجته وأبنائه، مشيداً بما حظي به هؤلاء المحاربونالقدامى من عناية واهتمام خاص

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