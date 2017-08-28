فيفا يعتمد نظام جديد لمونديال الأندية : 24 نادي في كل أربع سنوات

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” التغييرات الجديدة على بطولة كأس العالم للأندية بدءا من النسخة الجديدة المقرر إقامتها فى عام 2021.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أنه من المقرر أن يشارك 24 فريقا فى مونديال الأندية بالنظام الجديد المعتمد من الفيفا، حيث تقام البطولة كل 4 سنوات.

وتقسم الأندية المشاركة فى كأس العالم للأندية بواقع 12 ناديا من قارة أوروبا، 5 من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى فريقين لكل من القارات الثلاث “أفريقيا، آسيا، أمريكا الشمالية”، بجانب فريق ممثل للبلد المستصيف للبطولة.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق النسخة 14 من كأس العالم للأندية، فى الإمارات خلال الفترة من 6 حتى 16 ديسمبر المقبل.