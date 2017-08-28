محافظ صبيا يدشن مشروع صيانة المساجد

دشن سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسي زعله صباح اليوم الاثنين في مكتبه بحضور مدير شؤون المساجد بالمحافظة الشيخ/ عيسى الوحيشي مشروع صيانة ونظافة الجوامع والمساجد بمدينة صبيا وقراها ومراكز (الكدمي _ قوز الجعافره _ العاليه) .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشئون الإسلاميه بمنطقة جازان الشيخ /محمد الكريري بان مدة عقد المشروع ثلاث سنوات يغطى فيها (٧٢) جامعاً و(٢٧) مسجداً ومبنى إداري بمبلغ وقدره تسعة مليون وثلاثمائة وستون الف ريال . وقد نوه محافظ صبيا أثناء التدشين بعناية حكومتنا الرشيدة واهتمامها ببيوت الله وتوفير ما تحتاجه من أئمة ومؤذنين وأثاث وتجهيزات فنيه .