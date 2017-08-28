محافظ صبيا يطمئن على صحة إبن الشيخ الذروي

قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الاثنين يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني المقدم/مصلح بن سالم الشمراني والملازم اول/يوسف النعمي من شرطة المحافظة ورئيس البلدية المكلف بالنيابة الدكتور /موسى السبعي بمشاركة بعض رؤساء الاقسام بالمحافظة بزيارة للشاب ” الحسين ” ابن شيخ قرية جخيرة الشيخ/علي بن حسين الذروي للأطمئنان على صحته أثر تعرضه لحادث مروري الأسبوع الماضي نتج عنه بعض الإصابات وقد كان في استقبال سعادته مدير مستشفي صبيا العام الدكتور / علي بن مفرح الشعواني وقد أطمأن المحافظ ومرافقيه على الحالة الصحية للمصاب داعين الله ان يلبسه لباس الصحة والعافيه وأن يكتب له الشفاء العاجل .

وقد ثمن الشيخ/ علي الذروي هذه الزيارة مؤكداً بأن هذه اللفتة ليست بمستغربة من محافظ صبيا فهو مشارك لأبناء المحافظة في أفراحهم ومواسيا لهم في أحزانهم .