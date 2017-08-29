سمو أمير القصيم يكرم الشيخ الخريجي ويشيد مبادراته

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة القصيم الوجيه ورجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن العبدالله الخريجي .وذلك خلال رعاية سموه الكريم لفعاليات اليوم الذهبي في مهرجان عنيزة للتمور الثالث عشر .

حيث قدم سموه للشيخ عبدالرحمن الخريجي درع تكريمي بهذه المناسبة .

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإسهامات الشيخ عبدالرحمن العبدالله الخريجي في دعم وتشجيع وتمويل الأعمال والأنشطة والمبادرات الإجتماعية . والتي يعد مهرجان عنيزة للتمور أحدها..

هذا وقد أشاد سمو أمير منطقة القصيم بمبادرات الشيخ عبدالرحمن الخريجي مقدراً تماماً كافة إسهاماته الإجتماعية داعياً الله تعالى أن يكتب له التوفيق والخير والسداد .