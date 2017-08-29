 اصابة البطل “الفيفي” في ميدان الشرف والعز | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

اصابة البطل “الفيفي” في ميدان الشرف والعز

اصابة البطل “الفيفي” في ميدان الشرف والعز
يحيى فرحان ـ جازان
تعرض وكيل الرقيب البطل يحي حسن مسعود الحكمي  الفيفي لاصابة بعيار ناري في رجلة اليسرا يوم الاربعاء الماضي
وقد تم نقله باخلاء طبي لمستشفى القوات المسلحة بجدة  .
علما ان هذه الأصابة هي الأصابة الثانية له ..
نسأل الله له الشفاءالعاجل ..

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