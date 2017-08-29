الرئيسية › أخبار الناس اصابة البطل “الفيفي” في ميدان الشرف والعز 8:34 ص, 7 ذو الحجة 1438 هـ - 29 أغسطس 2017 م يحيى فرحان ـ جازان Tweet تعرض وكيل الرقيب البطل يحي حسن مسعود الحكمي الفيفي لاصابة بعيار ناري في رجلة اليسرا يوم الاربعاء الماضي وقد تم نقله باخلاء طبي لمستشفى القوات المسلحة بجدة . علما ان هذه الأصابة هي الأصابة الثانية له .. نسأل الله له الشفاءالعاجل .. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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