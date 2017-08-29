الرئيسية › تلفزة شاهد: حفل زواج الشاب :خالد الثويعي الفيفي بقاعة رويال لافراح والمناسبات الكبرى خميس مشيط. (فديو) 2:07 م, 7 ذو الحجة 1438 هـ - 29 أغسطس 2017 م فيفاء أون لاين ـ خميس مشيط Tweet شاهد: حفل زواج الشاب :خالد الثويعي الفيفي بقاعة رويال لافراح والمناسبات الكبرى خميس مشيط. (فديو) شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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