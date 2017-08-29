 “الشورى” يدرس مقترحاً لزيادة درجات سلم رواتب بند الأجور والموظفين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

“الشورى” يدرس مقترحاً لزيادة درجات سلم رواتب بند الأجور والموظفين

“الشورى” يدرس مقترحاً لزيادة درجات سلم رواتب بند الأجور والموظفين
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كشفت مصادر مطلعة، عن تشكيل مجلس الشورى لجنة لدارسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء، لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”المدينة”، أن المقترح يهدف إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة، وزيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.

وأشارت إلى أن المقترح يعالج أزمة التجمد الوظيفي التي يعانيها البعض عند استنفاد درجات المرتبة التي يشغلونها، لافتة إلى أن المقترح حظي بتأييد كبير من أعضاء المجلس.

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