قائد قوات الجوازات للحج : 38 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

أوضح قائد قوات الجوازات للحج اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي،أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات والمشكلة في مراكز مداخل مكة المكرمة ( الشميسي ، والتنعيم ، والكر ،والبهيتة ) تعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق المخالفين الناقلين للحجاج بدون تصريح حج.

وأشار إلى أن الجوازات أصدرت حتى اليوم الثلاثاء 7 / 12 / 1438 هـ ، 38 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصريح ، شملت هذه العقوبات السجن لمدة 630 يوماً وغرامات مالية بلغت 1.945.000 ريال والتشهير بعدد 37 مخالفاً ،والمطالبة بمصادرة 8 مركبات استخدمت في النقل .

وحث اللواء الحويفي، جميع المواطنين والمقيمين بالالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات الحج ، مؤكداً أن العقوبات متعددة حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يوماً ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة شهرين ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية مقدرها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر.

وقال قائد قوات الجوازات للحج : إنه في كل الأحوال يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً ، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف،داعياً ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إلى التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها.