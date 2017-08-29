 ضبط إرسالية “ليمون” تحوي 1.5 مليون حبة كبتاجون | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

ضبط إرسالية “ليمون” تحوي 1.5 مليون حبة كبتاجون

ضبط إرسالية “ليمون” تحوي 1.5 مليون حبة كبتاجون
فيفاء أون لاين متابعة

أحبط رجال الجمارك بجمرك ميناء ضباء محاولة لتهريب مليون و686 ألفاً و171 من حبوب “الكبتاجون”، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وقال مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي: أثناء إنهاء الإجراءات اللازمة لإحدى الشاحنات وحمولتها القادمة إلى الجمرك بواسطة إحدى العبّارات عُثر على هذه الكمية من حبوب “الكبتاجون” مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضع صناديق الليمون حولها لغرض التمويه.

وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولة، ونؤكد أن الجمارك السعودية تقف بكل قوة أمام مثل هذه المحاولات التي تهدف لتمرير هذه الكميات من الممنوعات وغيرها.

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