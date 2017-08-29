وصول بعثة حجاج قوات دول التحالف إلى مكة المكرمة

وصلت بعثة حجاج منسوبي قوات دول التحالف إلى محافظة الطائف اليوم ، حيث كان في استقبالهم في مطار قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف عدد من قيادات القوات المسلحة .

ولدى وصول البعثة توجهت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج حيث قامت القوات المسلحة بعمل الترتيبات اللازمة كافة التي من شأنها تسهيل تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة .

يذكر أنه تم استضافة أكثر من 1000 حاج من قوات دول التحالف لأداء مناسك الحج لهذا العام .