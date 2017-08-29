وصلت بعثة حجاج منسوبي قوات دول التحالف إلى محافظة الطائف اليوم ، حيث كان في استقبالهم في مطار قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف عدد من قيادات القوات المسلحة .
ولدى وصول البعثة توجهت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج حيث قامت القوات المسلحة بعمل الترتيبات اللازمة كافة التي من شأنها تسهيل تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة .
يذكر أنه تم استضافة أكثر من 1000 حاج من قوات دول التحالف لأداء مناسك الحج لهذا العام .
وصول بعثة حجاج قوات دول التحالف إلى مكة المكرمة
وصلت بعثة حجاج منسوبي قوات دول التحالف إلى محافظة الطائف اليوم ، حيث كان في استقبالهم في مطار قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف عدد من قيادات القوات المسلحة .
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