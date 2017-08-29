الاتصالات السعودية تكمل تغطيتها للمشاعر المقدسة بالحلول التقنية الحديثة

أكملت شركة الاتصالات السعودية STC تغطية المواقع الداخلية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالحلول التقنية الحديثة ، التي شملت الأنفاق والجسور وعدداً من المرافق العامة في مشعر منى .

كما تواجه الشركة الزيادة المضطردة في الطلب على خدمات البيانات المتحركة بزيادة نقاط النفاذ لشبكات الواي فاي الموزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بإجمالي سعات تزيد عن 270 جيجا بايت في ساعة الذروة ، وهي تمثل زيادة قدرها 206% عن العام الماضي ، مما سيسهل استخدام ضيوف الرحمن حركة البيانات بسرعات عالية، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأعمال الحج .

وتجند الاتصالات السعودية جهودها البشرية والتقنية لنشر خدماتها لضيوف الرحمن منذ دخولهم المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتحرص على وضع شبكاتها في حال استعداد كامل لنقل حركة البيانات بسعات عالية إلى كل دول العالم وداخل مناطق المملكة، حيث جرى في هذا الشأن زيادة تغطية الجيل الرابع بزيادة المحطات القاعدية عن العام الماضي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك المشاعر المقدسة .