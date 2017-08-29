ترمب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باتجاه اليابان: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة!

أطلقت بيونغ يانغ صاروخها الثامن عشر وربما الأكثر استفزازيةً وقرباً من هدفه باتجاه الأراضي اليابانية بعد أسابيع من تبادل التهديدات بين الزعماء الكوريين الشماليين والأميركيين.

وقد حلق الصاروخ الذى أكد البنتاغون وكبار موظفي الاركان فى كوريا الجنوبية تحليقه على بعد 2700 كيلو متراً فوق جزيرة هوكايدو شمالى اليابان لمدة 14 دقيقة تقريبا قبل أن يتحطم الى ثلاث قطع فى المحيط الهادىء. ولم يحاول الجيش الياباني اسقاط الصاروخ، على الرغم من انه حذر القواعد اليابانية الداخلة في نطاقه لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابي للصحفيين الثلاثاء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين اليابانيين مما وصفه بأنه “تهديد غير مسبوق وخطير”.

ووصف خبراء أميركيون مسار الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ باتجاه اليابان بالمقلق والغير مسبوق حيث كانت مجلة “الديبلومات” قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن أول صاروخ كوري شمالي أطلق باتجاه اليابان كان في عام 1998 وأثار لغطاً كبيراً دفع كوريا الشمالية لوقف تجاربها الصاروخية لتعود وتطلق تجربة جديدة فشلت في العام 2006 ثم توقفت عن استهداف اليابان باستثناء اطلاقها لصاروخ من طراز تيبودونغ ـ2 قيل أنه محمل بقمر اصطناعي في العام 2009 لاختبار الرئيس الجديد “أوباما انذاك”.

وجاء اطلاق الصاروخ يوم الاثنين باتجاه اليابان بعد موجة من التصريحات الايجابية من واشنطن حيث كان الرئيس ترمب قد صرح قبل أيام بأن “كوريا الشمالية بدأت باحترامنا” كما عرض وزير الخارجية الاميركي “ريكس تيليرسون” على كوريا الشمالية الحوار بعد تخليها عن تهديداتها منتصف الشهر الجاري. واعتبر مراقبون أن اطلاق بيونغ يانغ لهذا الصاروخ باتجاه الأراضي اليابانية كان استفزازاً موجهاً للولايات المتحدة بعد أن ترددت كوريا الشمالية في تنفيذ تهديداتها لواشنطن باستهداف جزيرة جوام الأميركية خوفاً من الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة أن الصاروخ الذي تم أطلقه هو من النوع متوسط المدى القادر على استهداف القواعد الأميركية والكورية الجنوبية واليابانية في شمال شرق آسيا.

ومع اطلاق هذا الصاروخ تنبهت أميركا الى أن استبعاد كوريا الشمالية لضرب كوام لا يعني أن البرنامج الصاروخي لبيونغ يانغ قد انتهى ما دعا طوكيو وواشنطن الى طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولى بعد صاروخ بيونج يانج على جزيرة هوكايدو اليابانية. وأعلن الرئيس ترمب صباح الثلاثاء أن “العالم تلقى رسالة صاخبة وواضحة من كوريا الشمالية” مضيفاً بأن بيونغ يانغ “أرسلت مؤشرات على ازدرائها جيرانها وجميع اعضاء الامم المتحدة ومعايير السلوك الدولي المقبول”.

وقال في بيان أن “الأعمال المهددة والمزعزعة للاستقرار تزيد من عزلة النظام الكوري الشمالي في المنطقة وفي جميع دول العالم” وأن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.