الواتس آب يطرح ميزة “الحسابات الموثقة” على غرار تويتر

كشف الموقع الالكترونى لصحيفة “إندبندنت” البريطانية عن طرح تطبيق واتس آب لميزة الحسابات الموثقة verified accounts، المصممة لتسهل على المستهلكين والشركات التواصل مع بعضهم البعض، كما تساعد هذه الشارة الخضراء على تمييز الحسابات التجارية عن العادية.

وتظهر فقاعة دردشة صفراء أيضا داخل المحادثات بين الحسابات العادية والأخرى التى تم التحقق منها verified للتأكد من تحدثك مع شركة أو مؤسسة تجارية.

وتظهر رسالة عند التحدث مع حساب تجارى: “هذه الدردشة مع حساب تجارى تم التحقق منه، اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات.”

وستظهر للمستخدمين أيضا رسائل مشابهة إذا لم يتم التحقق من حساب النشاط التجارى، وفى هذه الحالة لن يكون هناك أى شارة.

وقالت شركة واتس آب: “إذا كان لديك رقم هاتف تجارى محفوظ فى دفتر العناوين الخاص بك، فإن الاسم الذى ستراه هو الاسم الذى قمت بكتابته وتسجيله لديك، فلن يتغير الاسم، أما إذا لم يكن لديك رقم هاتف هذا النشاط التجارى محفوظ فى دفتر العناوين، فإن الاسم الذى ستراه هو الاسم الذى اختاره النشاط التجارى لأنفسهم”.

تقتصر الحسابات التى تم إثبات ملكيتها verifies حاليا على عدد قليل من الأنشطة التجارية، ولكن من المرجح أن يتم طرحها على نطاق أوسع فى المستقبل القريب جدا.