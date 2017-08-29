Hypno Cam تطبيق لهاتفك لتعديل الفيديوهات وإضافة “المؤثرات”

سلط الموقع الأمريكي “ماشابل” الضوء على تطبيق جديد مخصص للفيديوهات، يحمل اسم Hypno Cam لهواتف اندرويد وأجهزة الآيفون، والذي يستعين بموسيقى البوب ​​و”الفلاتر” المتحركة لتعديل الفيديوهات الخاصة وإضافة مؤثرات مختلفة.

ويعمل التطبيق بكل سهولة، فكل ما عليك هو منحه حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون للبدء، ثم اختيار الفيديو المحفوظ على الهاتف الخاص بك أو تسجيل فيديو في الحال، إذ يمتلك التطبيق 14 تأثير بالرسوم المتحركة.

وصمم هذا التطبيق خصيصا لمدمنى السوشيال ميديا، ممن يحبون نشر صصهم بشكل دائم على تطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة مثل سنا بشات وتويتر وفيس بوك، إذ يعطى لهم القدرة على تعديل الفيديو بالشكل الذى يرغبون فيه، مع إضافة مؤثرات جديدة بشكل أسبوعى، حتى لا يمل المستخدمون، وليتمكنوا من الاعتماد على التطبيق بشكل مستمر.

رابط تحميل التطبيق للآيفون : https://itunes.apple.com/us/app/hypno-cam/id1249059769?mt=8