سلم رواتب ونظام تقاعد للمجاهدين .. قريبًا

أكد الدكتور عبدالله محمد السويد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين وفقاً لما أوردتهُ صحيفة “المدينة” أنه يجري العمل لاعتماد سلم رواتب ونظام تقاعد لأفراد المجاهدين خلال المرحلة المقبلة، وأوضح أنه بتوجيه من سمو وزير الداخلية تم إعداد دراسة لتطوير قطاع إدارة المجاهدين، تشمل التدريب والهيكل الإداري وتنمية جميع الإدارات وكذلك عمل غرفة عمليات وتطوير شامل بما في ذلك الجوانب المالية لأفراد المجاهدين، حيث إنهم على بند 105، ورواتبه مقطوعة حوالي 3 آلاف ريال تقريبًا إلى 3500، والرواتب بدون تقاعد، وبالتالي بعد أن يخدم الفرد 30 أو 40 سنة ليس له تقاعد، لذلك كلفنا سمو وزير الداخلية بعمل دراسة تم إعدادها ورفعت للمقام السامي الذي حولها إلى هيئة الخبراء، وناقشتها على مدار 8 أشهر، وحظيت الدراسة بالاستحسان بأن يكون هناك سلم وفق سلم الأفراد العسكريين ليحصلوا على رواتب أفضل، وكذلك تقاعد وبدلات كاملة، ويصبحوا مثل القطاعات الأمنية الأخرى، ويطبق عليهم النظام العسكري وتلقي التدريب، لأن مهام المجاهدين درست ووجد أن جميعها أمنية، وبالتالي بقي أن يطور سلم الرواتب ونظامها.

وأضاف: «عرضت الدراسة على المجلس السياسي الأمني وأجيزت، وكلف المقام السامي لجنة جديدة نحن مشتركون فيها لدراسة ومراجعة الأثر المالي على ميزانية الدولة ونحن الآن نقوم بإعداد هذه الدراسة.