الشكاؤون البكاؤون

إشارة إلى وصم شريحة من التربويين بهذا النعت لمجرد المخالفة في الرأي يظهر فرقاً في الأسلوب ببن قيادة من يقال له وهو المعصوم المؤيد بالوحي: يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلكه الله……….. ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟

وبين من يقول لا أريكم الا ما أرى بل إن من أخلاقيات المهنة الاعتذار لهم على الملأ على أقل تقدير.

ثانيا: هؤلاء أقرب للميدان وأكثر معايشةً له ولو كان ثمَّ ذرة من إعتبار لهم أن يكون هناك رابط خاص بمنسوبي المهنة يشمل عناصر محكمة لإبداء رأيهم وليكونوا عوناً في صناعة قرار يرضون عنه ويؤدونه بشغف وحب وعندها سيتبين لك منهم القلة من الكثرة.

ثالثاً: قرار مثل هذا كان من المفترض أن يطبق على عينة من المدارس الجيدة وعينة من المباني الحكومية التي فيها نقص في الإمكانيات وعينة من المدارس المستأجرة وأخرى نائية ويتم تقويم التجربة وتُقر حسب الواقع إما بتعميم مايناسب الجميع أو الأغلب أو يتم تصنيف المدارس حسب الإمكانيات وأن يكون ذلك سبباً لتطوير المدارس وتوفير احتياجاتها من مرافق حرة وورش متنوعة ومعامل ومسارح وأندية مع توفير الخدمات اللازمة لذلك.

رابعاً: تجربة الساعتين التي طبقت العام الماضي لو كان هناك تقييم للتجربة في ظل تأخر ميزانية النشاط لنهاية كل فصل دراسي وعدم كفايتها لتراجعت الوزارة لتقليصها وليس زيادتها.

خامسا: أكثر مدارسنا تهيئةً هي التي فيها أندية الأحياء التي يوجد بها جزء بسيط من الترفيه وهي لا تشكل ٢٪ من مدارسنا وعلى الرغم من ذلك فهي تفتقر للمعامل الافتراضية والورش المهنية والأندية العلمية والثقافية والمسارح التي من خلالها يتم تحديد ميول واتجاهات الطلاب وتوزيعهم حسب ما يستمتعون به وينمي قدراتهم وهواياتهم.

سادساً: المدة المضافة لليوم الدراسي لا يوجد لدى الطالب ميزانية مادية تلائم بقاءه هذه الفترة وحتى لو وُجدت فالمقاصف لا تلبي احتياجاته يعني الطالب يحتاج فطور وغداء ومرطبات وهذا كم يكلف الطالب مع العلم أن المتوسط خمس طلاب في كل بيت واحسبها في الشهر.

سابعاً: كذلك فترة بقاء المعلم هل في مدارسنا خدمات تناسبه من مكاتب مريحه وبوفيهات مناسبة أم أنه ينظر له على أنه آلة تعمل بالطاقة الشمسية لاوقود ولا صيانه وفي النهاية شكاء بكاء.

سابعاً: عندما نقول أن مدارسنا أقل مدارس العالم في الساعات الحرة حبذا يامعالي الوزير النظر في جميع النواحي التي تعد مدارسنا من أفقر مدارس العالم فيها بل مايعد من ضرورات الحياة كالمياه والنظافة والأكل الصحي والمرافق المناسبة والكادر المدرب على الرغم من أن ميزانية التعليم تفوق ميزانية بعض تلك الدول.

ثامناً: الاعتراف ببعض النقص في الإمكانيات وأن الوزارة ستكرس جهدها لتداركة هذا لم يحصل العام الماضي ولم تصرف الميزانية الا آخر الفصل الدراسي ولم تكن تكفي للبرامج العامه وما يلزم لأربع ساعات من ورش ومعامل وصالات ترفيه وخدمات يستحيل أن توفره الوزارة لجزء بسيط من مدارسها فضلاً عن استحالته في أغلب المدارس المكتضة والمستأجرة والنائية وذوات المساحات المحدودة حتى وان كانت حكومية.

تاسعاً: الشكاؤون البكاؤون من قادة ومعلمين يدفعون سنوياً من حر مالهم لإنجاح برامج النشاط وذلك لإفادة أبنائهم وحفظ ماء الوجه أمامهم لأن أغلب مدارسنا مقرات الأنشطة هي مقرات الدراسة كرسي قاسي أمام سبورة حديد وليست حدائق وبوفيهات وورش ومعامل وصالات.

عذراً معالي الوزير القرار يحتاج لدراسة ميدانية واقعية أعمق والساعات الحرة لن تكون مثمرة وناجحة مالم يسبقها تهيئة وبرامج اثرائية تتناسب معها وإلا ستكون نتيجتها عكسية تماماً وليس في التراجع عيب ولكن العيب في الإصرار على قرار غير مكتمل.