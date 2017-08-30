بالصور: بازار طموح انثى الثاني ”التسويقي والترفيهي ينهي فعالياته بالعيدابي

انطلق “بازار طموح انثى الثاني ” التسويقي والترفيهي وذلك في مجمع بيت الخيالة النسائي في محافظة العيدابي ببلغازي برعاية جمعية رواد جازان. مساء يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٢/٥هـ وذلك بعرض احتوى على (25) طاولة للأسر المنتجة شملت عدد من المعروضات منها البخور والعطور والاطعمه التمنوعه والهدايا وادوات المكياج والملابس النسائية والأقمشة المتنوعة ..

حيث كان على مدى الأيام كتالي ..