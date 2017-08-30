بالصور: بازار طموح انثى الثاني ”التسويقي والترفيهي ينهي فعالياته بالعيدابي

انطلق “بازار طموح انثى الثاني ” التسويقي والترفيهي وذلك في مجمع بيت الخيالة النسائي في محافظة العيدابي ببلغازي برعاية جمعية رواد جازان. مساء يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٢/٥هـ وذلك بعرض احتوى على (25) طاولة للأسر المنتجة شملت عدد من المعروضات منها البخور والعطور والاطعمه التمنوعه والهدايا وادوات المكياج والملابس النسائية والأقمشة المتنوعة ..
حيث كان على مدى الأيام كتالي ..
اليوم الاول عرض تساريح الفل والعضيات وقدم بعض الأطفال العرضه السعودية والعديد من المسابقات.
وخصص اليوم الثاني : للمسابقات والسحوبات وعروض للاطفال
وفي اليوم الثالث دورة عن التخطيط للمشاريع مع المدربة جواهر الفيفي وتقديم الأطفال لعرض عسكري وتقديم العديد من المسابقات.
حضرالبرنامج مشرفه لجنة التنمية الأستاذة ساره غزواني وعدد كبير من سيدات المجتمع بالمحافظة والمحافظات المجاورة حيث كان الحضور للإستمتاع بفرصة التسوق والترفيه حيث تم عرض شامل لكل احتياجات المرآة بالاضافة الى السحب اليومي للعديد من الجوائز المميزة .
هذا وقد قدم القائمات على هذا النشاط وجميع الاسر االمنتجه المشاركه بالبازاربخالص الشكروالتقدير لصاحب مجمع بيت الخياله النسائى .
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