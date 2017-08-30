أوقاف الداير تكمل جاهزيتها لعيد الأضحى وتحديد الصلاة الساعة 6 والثلث

أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الداير يحيى بن حسن المالكي المشرف على مصليات الأعياد بمحافظة الداير بأنه تم تحديد وقت صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ عند تمام الساعة ٦.٢٠ صباحاً بعد شروق شمس يوم العيد في جميع مصليات المحافظة ومراكزها.

كما أوضح أنه تم اعتماد تجهيز ثلاثة مصليات بمحافظة الداير على حساب الوزارة وهي. .مصلى العيد الرئيسي بالمحافظة ( المضبعة) ومصلى الحصيمة ومصلى حيد الشدان بآل علي . وعمدت المؤسسات المتقاولة بجميع التجهيزات من نظافه وتسوية وصوتيات وفرش كامل المصليات.

كما تم تكليف خطباء لكل من هذه المصليات وهم.

إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين بالداير الشيخ عبدالله بن علي المالكي في المصلى الرئيسي.

وإمام وخطيب جامع الملحة الشيخ سعود بن محمد المالكي في مصلى عيد الحصيمه.

وإمام وخطيب جامع الفاروق الشيخ صالح بن فرحان المالكي في مصلى عيد حيد الشدان.

كما تم تكليف مشرفين للإشراف على التجهيزات وعلى تيسير العمل حتى الانتهاء من صلاة العيد وهم :

الأستاذ / عبدالله بن علي المالكي

والأستاذ / مسعود بن يحيى المالكي

وكامل هذه الأعمال جرى التنسيق فيها مع فرع الوزارة بجازان والمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية كل فيما يخصه لاستقبال هذه المناسبه الغاليه. سائلين الله أن يعيده علينا بالخير والمسرات والأمن والأمان.