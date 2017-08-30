خادم الحرمين الشريفين يوجِّه باستضافة المعمرة الإندونيسية وتقديم الرعاية اللازمة لها

وجَّه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – باستضافة المعمرة الإندونيسية، السيدة مريم مرغاني محمد، البالغة من العمر (١٠٤ سنوات)، مع مرافقيها، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، تقديرًا لحالتها الصحية التي تتطلب العناية الفائقة، والاهتمام اللازم. وقد توجَّهت الحاجة مريم محمد بالشكر والثناء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على هذه الاستضافة، وعلى ما حظيت به من عناية ورعاية وتقديم التسهيلات والخدمات المميزة لها، وأكدت أن هذا الاهتمام والرعاية تجسيد لمدى الاهتمام الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن، وما توفره من خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين.

وقد عبَّرت عن شعورها بالغبطة والثناء لهذه الاستضافة، ولوصولها سالمة إلى الأماكن المقدسة، سائلة الله أن يجزل المثوبة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.