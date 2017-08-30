الرئيسية › مواساة وفاة الفيفي ” رحمه الله “بعد معاناة مع المرض 11:51 ص, 8 ذو الحجة 1438 هـ - 30 أغسطس 2017 م سلمان الفيفي ـ خميس مشيط Tweetتوفي صباح اليوم الثامن من ذو الحجة :علي جابر حسن الفيفي وذلك يمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بعد معاناة من المرض.نسأل الله أن يرحمه برحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته ، كما نسأل الله ان يلهم أهله الصبر والسلوان .انا لله وانا اليه راجعون.شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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