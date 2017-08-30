وفاة الفيفي ” رحمه الله “بعد معاناة مع المرض | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

وفاة الفيفي ” رحمه الله “بعد معاناة مع المرض

وفاة الفيفي ” رحمه الله “بعد معاناة مع المرض
سلمان الفيفي ـ خميس مشيط
توفي صباح اليوم الثامن من ذو الحجة :علي جابر حسن الفيفي وذلك يمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بعد معاناة من المرض.
نسأل الله أن يرحمه برحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته ، كما نسأل الله ان يلهم أهله الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون.

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