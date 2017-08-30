وفاة الفيفي ” رحمه الله “بعد معاناة مع المرض

توفي صباح اليوم الثامن من ذو الحجة :علي جابر حسن الفيفي وذلك يمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط بعد معاناة من المرض.

نسأل الله أن يرحمه برحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته ، كما نسأل الله ان يلهم أهله الصبر والسلوان .