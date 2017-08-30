ارتفاع الأسعار رغم ازدحام سوق العيدابي بالأضاخي

شهد سوق العيدابي صباح اليوم ازدحاما كبيرا حيث امتلأت جنبات الطريق والساحات بالاغنام ورغم ذلك العرض الذي يفوق الطلب الا ان المواطنين اشتكوا من ارتفاع اسعار الأضاحي والمبالغة فيها مما جعل الكثير من اراغبي شراء الأضحية يعودون دون الشراء ليبحثو في اسواق أخرى عن حاجتهم ..

حيث القت الصحيفة بالاستاذ/ ضيف الفيفي حيث قال: ان الأسعار مبالغ فيها جدا ، وقال ان السبب يعود لعدم تحديد الأسعار من الجهات المعنية بل ترك البائع يبالغ في الأسعار .

كما انتقد الأستاذ/ يحيى الغزواني تلك العشوائية التي ظهر بها السوق وقال: ان هذه الفوضى والعشوائية قد اظهرت بأنه لايوجد أي مراقبة من الجهات المسئولة حيث خلى السوق من أي دورية سواء للبلدية أو غيرها .

تجدر الأشارة الى ان الأسعارقد تجاوزت ١٨٠٠ ريال .

هذا وقد التقطت عدسة فيفاء أون لاين عدد من الصور للمعروض من الأغنان وكذلك الأزدحام الحاصل ..