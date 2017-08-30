كشافة تنمية الداير يساهمون في نظافة المشاعر المقدسة

ساهم 50 كشافا من جوالة لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير في نظافة المشاعر المقدسة وذلك ضمن خططهم المساهمة في الخدمات التطوعية لحجاج بيت الله الحرام .

حيث تم تقسيم الفرق الى مجموعات متعددة تساهم مع بقية الجهات الخدمية في الأعمال التطوعية من أجل راحة ضيوف الرحمن .

وأوضح قائد الفريق يوسف سالم المالكي أن جوالة لجنة التنمية بالداير تشارك لأول مرة بفريق يبلغ عدده حوالي خمسين مشاركا تم تقسيمهم لعدة فرق في النظافة ومساعدة الحجاج كإرشادهم ومعاونة كبار السن وهي خدمات مساندة لبقية الجهات الحكومية المتواجدة.

مبينا أن أعضاء الفريق باشروا مهامهم في المشاعر المقدسة من خلال المسح الميداني والإرشادي بهمة عالية وحرص من جميع المشاركين لخدمة ضيوف الرحمن.