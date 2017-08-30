بلدية المسارحة : الانتهاء من عمل حلول عاجلة للدائري الشمالي لقرية البيطارية

ورد للمركز الاعلامي لمحافظة أحد المسارحة مقطع فيديو لأحد المواطنين يطالب من خلاله بلدية المحافظة بصيانة الطريق الدائري الشمالي لقرية البيطارية عقب هطول الأمطار يوم الاثنين الموافق: 1438/12/6هـ والتي أدت إلى تكوُّن الحفر وتكسر جزء من الطريق مما أعاق مرور المركبات.

وبناءً على ماورد المركز تم التواصل مع بلدية المسارحة وأفادت بورود بلاغ عن طريق عمليات الأمانة بالمشكلة وتم التجاوب في حينه بشفط المياه في حينه وردم الموقع وفق المعمول به في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ.

فيما قدم المركز الاعلامي شكره لبلدية المسارحة على تجاوبها مع المركز الاعلامي ومع بلاغات المواطنين والعمل على إصلاح أي ملاحظة تردهم أولاً بأول.

الجدير بالذكر تنفيذ بلدية المسارحة لأعمال الصيانة بالمحافظة فور هطول الأمطار باستنفار واستثمار لطاقاتها البشرية والمادية في كل مايخدم المواطن والمحافظة.