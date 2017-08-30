بلدي السهي يتفقد مشاريع الواجهة البحرية واستعدادها لعيد الأضحى المبارك

قام أعضاء المجلس البلدي لبلدية السهي بجولة ميدانية لمشاريع الواجهة البحرية والاطلاع على استعدادها لاستقبال المتنزهين خلال عيد الأضحى المبارك حيث قام بالجولة رئيس المجلس البلدي الأستاذ إسماعيل بن يحيى صميلي وعضوي المجلس الأستاذ سعد بن مروعي نامس والأستاذ علي بن صوعان مجربي .

حيث تجول الجميع هناك وتفقدوا المشاريع القائمة في الواجهة البحرية وما طرأ عليها من تغييرات حيث خصصت للاطفال ٦ وحدات ألعاب في الجهتين الشمالية والجنوبية من الواجهة ليستفيد منها أطفال المتنزهين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك .

ثم عاين الأعضاء الأماكن المخصصة للشواء ليتمكن جميع الزوار من استخدامها الاستخدام الأمثل والاستفادة منها في الموقع حيث تم تخصيصها في الموقع بعدد كافي وتم توزيعها حول المسطحات الخضراء بشكل مميز .

بعد ذلك اتجه الجميع لتفقد المسجد الذي ينشأ في الواجهة ودورات المياه المخصصة للرجال والنساء وجاري العمل عليها وستكون متاحة في حال استكمالها في الفترة المقبلة بإذن الله .

ومن جانبه أكد رئيس المجلس البلدي الأستاذ إسماعيل صميلي بأن البلدية بذلت جهودا مميزة بالتعاون مع المجلس البلدي في سبيل تهيئة موقع الواجهة البحرية على شاطئ السهي لكافة المتنزهين وأكد بأن العمل سيستمر من أجل تطويرها من خلال طرح الأفكار التي ترتقي بالموقع للأفضل .

وأكد كافة الأعضاء بأن على المواطنين الاهتمام بمحتويات الموقع من أرصفة ومسطحات خضراء والعاب وعدم العبث بها فوجودها من أجلهم

هذا ماتبذله حكومتنا الرشيدة من أجل راحة المواطنين عن طريق توفير بيئة سياحة مناسبة للجميع .