بالصور .. حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى يستعدون لصعود عرفة

وسط تنظيم ٍ جبار تقوم به كل الجهات الحكومية، توافد حجاج بيت الله الحرام الى مشعر منى بالمشاعر المقدسة تعلو وجوههم الفرحة والاستبشار ان وفقهم الله للقدوم لأداء هذا الركن العظيم معبرين عن عظيم سعادتهم بما رأوا من تجهيزات وتسهيلات ؛ مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما تبذله من جهود جبارة لراحة زسلامة الحجيج .

الجدير بالذكر أن هيئة الإحصاء كانت قد كشفت اليوم عن عدد الحجاج القادمين من داخل المملكة وخارجها إلى مدينة مكة المكرّمة حيث بلغوا 1,932,016 حاجًا، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا، فيما بلغ إجمالي عدد الحجاج السعوديين من داخل المملكة 102605 اضافة الى عدد الحجاج غير السعوديين من داخل المملكة البالغين 76754 حاجًا .

في هذه الاثناء بدء توافد طلائع الحجاج لمشعر عرفات وخصوصا المرضى وكبار السن وسط استعدادات مكثفة وخدمات ميسرة.