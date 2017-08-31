تفويج حجاج فلسطين ضيوف خادم الحرمين إلى مشعر “عرفات” | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

تفويج حجاج فلسطين ضيوف خادم الحرمين إلى مشعر “عرفات”

تفويج حجاج فلسطين ضيوف خادم الحرمين إلى مشعر “عرفات”
فيفا اون لاين - واس

وسط أجواءٍ إيمانية غادر 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مقر استضافتهم في ضاحية “بطحاء قريش” إلى مشعر عرفات .
وانطلقت 24 حافلة خصصت لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى مشعر عرفات، وفق خطة وتنظيمٍ مروري أسهم في وصولهم إلى المقر المعد لهم.
وكان في استقبالهم لدى وصولهم رئيس لجنة حجاج فلسطين محمد بن سعد الدوسري وعدد من العاملين في اللجان المكلفة من قبل الأمانة العامة للبرنامج، لتوفير الخدمات المثلى لهم، بدءاً من تقديم واجب الضيافة لهم، ومن ثم توزيعهم على مخيماتهم، والحرص على تأمين ما يلزم لضمان تأديتهم مناسك حجهم بيسر وطمأنينة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*