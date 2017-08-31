سماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

سماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

سماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
الرياض - فيفا أون لاين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حال الطقس خلال الساعات القادمة أن تكون السماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وأفادت الهيئة, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 40 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .

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