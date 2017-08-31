سماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حال الطقس خلال الساعات القادمة أن تكون السماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وأفادت الهيئة, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 40 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .