الرئيسية › محليات سماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 1:02 ص, 9 ذو الحجة 1438 هـ - 31 أغسطس 2017 م الرياض - فيفا أون لاين Tweetتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حال الطقس خلال الساعات القادمة أن تكون السماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .وأفادت الهيئة, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 40 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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