أسر ذوي شهداء الواجب والمصابين تصل منى اليوم

وصلت إلى مشعر منى اليوم, أسر ذوي شهداء الواجب والمصابين, بعد أن خصصت وزارة الدفاع فريقاً من الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين للقوات المسلحة لتسهيل وتوفير جميع سبل الراحة لهم لأداء فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة .

وأوضح رئيس لجنة تحجيج ذوي شهداء الواجب والمصابين للقوات المسلحة بمشعر منى المقدم عبدالله بن عبدالرحمن الناصر, أنه تم استضافة ما يقرب من 1000 حاج من ذوي شهداء الواجب والمصابين, وتم تسخير جميع الإمكانات من أجل راحتهم .

وأفاد المقدم الناصر, أنه تم تجهيز المخيم بأفضل المستويات وبالقرب من الجمرات وتأمين وسائل النقل لهم والإعاشة والرعاية الطبية والاستشارية .