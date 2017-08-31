الشباب والبيئة والتراث

لعل تجربة فريق مستكشفي جبال جازان هي الأولى من نوعها في الاهتمام بالبيئة والطبيعة والتراث من خلال تنظيم رحلات تهتم بدراسة البيئة والنبات والمباني والحصون والقلاع الأثرية عبر طرق الآباء والأجداد التي كانت بمثابة الشرايين التي تصل بين أجزاء المنطقة ..

شارك الشباب في رحلة الدفين – نيد الشق – قلة آل قطيل لأول مرة بنسبة عالية تفوق 50% من المشاركين وقد عبروا عن تجربتهم الأولى مع رياضة المشي عبر الطبيعة لدراسة الآثار والاهتمام بالبيئة .فقد أكد الشاب مراد يحيى المالكي تخوفه في البداية من صعوبة الطريق وعدم مقدرته على السير مسافة طويلة في أماكن وعرة ومنحدرات خطرة إلا أن حبه للإستطلاع دفعه للمشاركة التي كانت بالنسبة له تجربة جديدة فريدة ومفيدة مبينا أن التجربة كانت حافلة بعدد من النشاطات والمعارف التي أضافت له الكثير فكريا وبدنيا وعلميا وثقافيا متمنيا تكرار التجربة .

وعبر عبدالخالق أحمد المالكي عن سعادته بالمشاركة الأولى مبينا أن بيئتنا وطبيعتنا وتراثنا يحتاج الكثير من الدراسة والرعاية والاهتمام في ظل اهتمام الناس بالتقنية والمدنية الحديثة .

أما إياد علي المالكي فقد بين أن مشاركته لم تكن الأولى فقد شارك في جميع التجارب والمسارات السابقة مبينا أن رياضة المشي الجبلي ودراسة الطبيعة وزيارة المواقع الأثرية والتعرف على حضارة الآباء والأجداد من أكبر اهتماماته لما يجد فيها من المتعة والفائدة.

في جانب آخر تحدث أصغر المشاركين جابر يحيى المالكي 14 عاما عن تجربته واصفا إياها بالتحدي مع الذات والآخرين بعدما حاول المحيطون به منعه من المشاركة لاعتقادهم بعدم قدرته على إكمال مسير يمتد ل 6 كم عبر مسار يتميز بالصعوبة وشدة الانحدار …

مبينا أن نجاحه في الوصول إلى قرية آبائه وأجداده ( قلة آل قطيل )

كان بمثابة الانتصار على الذات وعلى توقعات الآخرين ،واصفا تجربته الأولى بالرائعة والمفيدة .