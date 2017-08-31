الرئيسية › أخبار الناس أفراح السلماني 3:16 ص, 9 ذو الحجة 1438 هـ - 31 أغسطس 2017 م يوسف محمد الفيفي Tweetبارگ الله لهما وبارگ عليهما وجمع بينهما على خيرفي ليلة من ليال الفرح والسروراحتفل الشاب /ابراهيم محمد جابر السلماني بعقد قرانه على كريمةالأستاذ/ موسى حسن يزيد الفيفي في وسط حظور الأهل والأقاربطاقم فيفا اون لاين يتمنون لهما حياه سعيده. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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