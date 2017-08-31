أفراح السلماني | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

أفراح السلماني

أفراح السلماني
يوسف محمد الفيفي
بارگ الله لهما وبارگ عليهما وجمع بينهما على خير
في ليلة من ليال الفرح والسرور
احتفل الشاب /ابراهيم محمد جابر السلماني بعقد قرانه على كريمةالأستاذ/ موسى حسن يزيد الفيفي في وسط حظور الأهل والأقارب
طاقم فيفا اون لاين يتمنون لهما حياه سعيده.

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