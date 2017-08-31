إعادة أكثر من ١٠ الاف شخص مخالف ممن كانوا يريدون الحج بجازان

ضبطت نقاط فرز الحجاج التابعة لشرطة منطقة جازان والقوة الخاصة لأمن الطرق بمراكز الضبط الأمني بالدرب والشقيق ووادي ريم ١٠,٤٤٣ شخص لايحملون تصاريح حج رسمية وإعادة ٢٩١٦ مركبة ناقلة لحجاج مخالفين منذ انطلاق الحملة وتفعيل نقاط الضبط الامن بتاريخ 1438/11/21 إلى الآن.

كما تمكنت الدوريات الخاصة بأمن الطرق بالمنطقة ضمن الجهود الأمنية الميدانية المواكبة لحج هذا العام من ضبط ١٤٩ مخالفة متنوعة مابين قضايا سرقة ومطلوبين ومخدرات ومركبات مطلوبة.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني

أن الجهات الأمنية في نقاط الفرز بالدرب والشقيق ووادي ريم تمكنوا من ضبط ١٠,٤٤٣ حاجا لايحملون تصاريح رسمية للحج بالإضافة لضبط وإعادة ٢٩١٦ مركبة ناقلة لحجاج مخالفين مع قائدي تلك المركبات منهم ١,١٣٥ سعوديا و١,٣٤٠ أجنبي.

مضيفاً بأن شرطة منطقة جازان كشفت ٩ مكاتب حج وهمية في مدينة جيزان وعدد من المحافظات وضبطت ١٩٣ مركبة ناقلة لمواشي بدون تصريح بلغ إجمالي المواشي المضبوطة والمعادة بها ١٠,١٤١ .

وبين القحطاني أن العمل مستمر في هذه النقاط وعلى كافة الطرق المؤدية لخارج المنطقة حتى نهاية موسم الحج.

مؤكداً بأن هناك إجراءات وعقوبات صارمة ستكون بالمرصاد للمضبوطين من اصحاب المكاتب الوهمية ومن يعمل معهم من مخالفي نظام الحج سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين وفقا للتعليمات المبلغة بهذا الخصوص.

واضاف اللواء القحطاني ان حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله سخرت كل الامكانات في كافة المجالات لخدمة ضيوف الرحمن لاداء مناسكهم في يسر وسهوله واضاف ان تلك الجهود الامنيةالمبذولة بالمنطقة بتوجية ومتابعة مباشرة من سمو سيدي امير المنطقة وسمو نائبة حفظهما الله

وادام على بلادنا امنها وايمانها في ظل قيادتنا الحكيمة

وبالله التوفيق