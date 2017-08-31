بلدية محافظة العيدابي تستقبل عيد الأضحى المبارك بحزمة تجهيزات | فيفاء أون لاين
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

بلدية محافظة العيدابي تستقبل عيد الأضحى المبارك بحزمة تجهيزات

بلدية محافظة العيدابي تستقبل عيد الأضحى المبارك بحزمة تجهيزات
العيدابي - فيفاء أون لاين

أنهت بلدية محافظة العيدابي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحزمة تجهيزات شملت تكليف فريق إشرافي بالمسلخ و نظافة المصليات والحدائق والأحياء السكنية بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة العيدابي بأن البلدية سخرت إمكاناتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك من خلال تنظيف مصليات الأعياد وتوسعة مواقف السيارات بالمعدات الثقيلة، والشروع في تركيب لوحات التهنئة بالعيد السعيد بالشوارع الرئيسة وصيانة ألعاب الأطفال بحديقة الأمير بالمركز الحضاري والإهتمام بنظافتها لراحة المتنزهين .

وأشار بأن البلدية تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حرصًا على ظهور المحافظة بأجمل حُلة، وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المحافظة وزوارها، مشيرًا إلى أنه تم إلزام المتعهد بالمسلخ ونقاط الذبح بزيادة أعداد العمالة بما يواكب تطلعات الأهالي وتكثيف أعمال النظافة لنقل مخلفات الأضاحي من الحاويات بشكل مستمر .

 

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