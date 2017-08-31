بلدية فيفاء تكثف جولاتها الرقابية مع عيد الأضحى

كثفت بلدية محافظة فيفاء جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والغذائية والمطاعم وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك والعمل على ضبط أية مخالفات للاشتراطات واللوائح الصحية .

حيث قام البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة بجولاتها الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع المحلات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة خاصة المنادي التي ستستقبل سلخ الأضاحي .

وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات مثل تشغيل عمال لا يحملون شهادة صحية و تدني مستوى النظافة العامة وتراكم النفايات وعدم الالتزام بالزي الرسمي ومواد منتهية الصلاحية وبعض الأدوات الغير صالحة للاستهلاك والاستعمال وتم مصادرتها وتغريم المحلات المخالفة . ‬

وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية أكملت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة زمنية تم إعدادها لمواصلة العمل المكثف خلال أيام العيد , وطالب رئيس بلدية فيفاء بضرورة تقيد الجميع بالتعليمات الصادرة بشأن ما يتعلق بالمطاعم والمحلات التجارية والغذائية, داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي مخالفة تضر بالمصلحة العامة والمستهلك .