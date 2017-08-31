المدخلي : تحديد 132جامعا لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك بمحافظتي صامطة والطوال

أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438ھ ستقام في الجوامع الرئيسية بمحافظتي صامطة والطوال والمراكز والقرى التابعة لهما .

وأفاد ” المدخلي ” أنه تم حث الخطباء على عدم الاطالة في الخطبة وكذلك وجه فضيلته الخطباء بالدعاء لولاة امور هذه البلاد المباركة ولجنودنا المرابطين على الحدود وللجهات المشاركة في مكة لانجاح حج هذا العام.

وبين المدخلي بأنه تم تكليف اللجان الفنية بإدارة المساجد بصامطة بصيانة الجوامع الرئيسية وتم تأمين بعضها بوسائل السلامة، كطفايات الحريق واللوحات الارشادية ومخارج الطوارئ، وتحديد وقت صلاة العيد في محافظة صامطة والمراكز والقرى التابعة لها في تمام الساعة السادسة وخمس عشرة (6:15) صباحاً ، بإذن الله تعالى ، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح الاعمال أنه سميع مجيب .