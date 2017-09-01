قائد القوات البحرية يدعو المجتمع الدولي لمواجهة تهديدات الحوثيين للأمن البحري #عاجل

دعا قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله السلطان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تهديدات ميليشيات الحوثي للأمن البحري في جنوب البحر الأحمر.

كما نوّه الفريق السلطان بالجهود التي تبذلها دول التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية للحفاظ على الأمن البحري للمعابر المائية المهمة في منطقة مضيق باب المندب وخليج عدن.

جاء ذلك خلال مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية في مؤتمر الأمن البحري الدولي الأول الذي تستضيفه القوات البحرية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا.