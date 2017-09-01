شيخ شمل “بني شبيل”بمحافظة صامطةيهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام 1438 وبحلول عيد الأضحى المبارك

رفع شيخ شمل بني شبيل بمحافظة صامطة الشيخ منصور بن حسين مديش بجوي الشبيلي أصالة عن نفسة ،ونيابة عن مشائخ وعرائف وأفراد قبيلة “بني شبيل”لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ولي العهد ووزير الدفاع ،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان ،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان حفظهم الله وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة نجاح حج هذا العام 1438 و بحلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يحفظ أمن وطننا الغالي بلد الحرمين الشريفين وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود و رجال أمننا على أعداء الدين