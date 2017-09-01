30 ألف كادر صحي و180 منشأة صحية في خدمة ضيوف الرحمن

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, أن الحالة الصحية للحجاج ممتازة جداً, ولا توجد أي أوبئة خطيرة،مشيراً إلى أن كوادر ومنشآت وزارة الصحة تبذل جهدها في سبيل توفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

كما أكد , اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, بجميع الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله, وأن تقدم لهم الخدمات الطبية بفاعلية وبكفاءة عالية وأن تكون متوفرة للجميع بشكل مجاني .

وبين في لقاء تلفزيوني في القناة السعودية مساء اليوم، أن خطة وزارة الصحة في موسم حج هذا العام كلفت ما يقارب 30 ألف ممارس صحي ،وجهزت 25 مستشفى موزعة في المشاعر, وكذلك 155 مركزاً صحياً في مواقع الحجاج وبالقرب منهم, بالإضافة لخدمات أخرى في مواقع مختلفة للتأكد من القرب لكل من يحتاج خدمات صحية في المشاعر المقدسة .

وقال الدكتور الربيعة : إن الوزارة حريصة على الحجاج المنومين بالمستشفيات ليتموا حجهم بسلامة وطمأنينة إذ وفرت لهم خدمات نقل إسعافية للمشاعر المقدسة وأسرة في المنشآت الصحية لضمان إتمام نسكهم.

وعن الجانب الوقائي الذي انتهجته وزارة الصحة في موسم الحج أفاد معالي وزير الصحة، أن الوزارة تتخذ إجراءات لضمان خلو الحج من الأمراض أو انتشار الأوبئة – لا قدر الله – فعمدت إلى اشتراطات يجب أن يلتزم بها حجاج جميع الدول, إلى جانب فحص الحجاج القادمين إلى المملكة وتوفر التطعيمات المطلوبة,فضلاً عن متابعة الحالات المريضة بالمستشفيات وفي حالة ظهور شك بأي حالة يجري عزلها طبياً والتعامل معها بطريقة استثنائية .

ولفت معالي وزير الصحة إلى أن الخدمات الصحية مقدمة على امتداد جغرافية أماكن الحج ،بطاقة تصل إلى 5 آلاف سرير و 500 سرير عناية مركزة و 550 سرير طوارئ,إلى جانب تعزيز المواقع الأكثر ازدحاماً بعربات متنقلة توفر الخدمة العاجلة للمريض فيما يتم نقل الحالة أن استدعت إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي،مشيراً إلى أنه تم خدمة 530 ألف حاج مريض في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية حتى الآن ، وأكثر من 40 ألف في العيادات المتخصصة ،إضافة إلى تقديم الرعاية في أقسام الطوارئ لأكثر من 23 ألف حالة.

وبين أن قطاعات الوزارة العاملة في موسم الحج، أجرت منذ بداية مهامها 455 عملية قسطرة و 21 عملية قلب مفتوح لعدد من الحجاج المرضى , والغالبية العظمى منهم نقل للمشاعر لاستكمال حجه وسط عناية طبية فائقة.

وأشار إلى أن الخدمات الطبية لوزارة الصحة بالمشاعر المقدسة تضمنت الربط بين المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر والمستشفيات المتخصصة في مكة المكرمة عبر الإسعاف الطائر وتستخدم للحالات التي تستدعي رعاية متقدمة.

وعن قاعدة البيانات ” أونلاين للأطباء والصيادلة في الحج “،أفاد الدكتور الربيعة، أن هذه القاعدة توفر معلومات عن الأمراض والأدوية لأي ممارس صحي أو طبيب يريد معلومات تفصيلية عن أي دواء أو مرض ،بحيث تكون المعلومات متوفرة ومتاحة للطبيب مباشرة وبشكل إلكتروني.

وأوضح أن خدمة 937 لاستقبال اتصالات الحجاج على مدار الساعة تقدم مجموعة من الخدمات في مقدمتها الاستشارات الطبية, بحث يشرح للمتصل طريقة التعامل مع الحالة وإلى أي مركز أو مستشفى يذهب لتلقي الرعاية العاجلة.

وجدد معالي وزير الصحة في ختام اللقاء حرصة حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – على تقديم خدمة طبية مميزة لضيوف الرحمن.

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