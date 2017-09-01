2489 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج

ذكرت الصحة أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة واصلت تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث تم إجراء عدد (466 ) قسطرة قلبية وعدد (21) عمليات قلب مفتوح وذلك منذ بداية شهر ذو القعدة وحتى التاسع من ذي الحجة، وأضافت أنه تم أيضاً إجراء عدد (1439) غسيل دم (كلوي) وعدد (81) مناظير وعمليات الولادة (11)، وكذلك إجراء عدد (482) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة.

وأشارت الصحة أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر من الحجاج بلغ (22604) زيارة وبلغ عدد المراجعين للعيادات (43883 ) وعدد المراجعين للمراكز بلغ (245902) مراجع، فيما بلغ عدد حالات الدخول(2977) حالة، في حين ان عدد المنومين بلغ (859 )

الجدير بالذكر أن الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفيذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

كما تعمل الصحة على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج، حيث جهزت أسطولاً يضم

100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان بالإضافة إلى 80سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز

وتقوم الصحة بتسخير جميع الإمكانيات البشرية لخدمة الحجاج حيث يتم تكليف ما يقارب 29000 ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج.