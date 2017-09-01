رسميًّا.. “آبل” تعلن موعد إطلاق ” آيفون 8 iPhone “

كشفت شركة “آبل” الأمريكية، بصورة رسمية، عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المرتقب “آيفون 8”.

وأعلنت الشركة الأمريكية، بحسب وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، أنها ستطلق هاتفها في مؤتمر صحفي عالمي، يوم 12 سبتمبر المقبل.

وأرسلت بالفعل “آبل” الدعوات للصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر يوم 12 سبتمبر، بعنوان: “دعونا نلتقي في مكاننا”.

ولأول مرة ستعقد “آبل” مؤتمرها العالمي في مقرها الذي افتتح مؤخرًا بولاية كاليفورنيا ويحمل اسم مؤسسها الراحل “ستيف جوبز”.

وتشير تقارير إعلامية عديدة إلى أن “آبل” ستطرح بجانب “آيفون 8” نسختين من هاتفها “آيفون 7” ستحملان اسمي “آيفون 7 إس بلس” و”آيفون 7 إس”.