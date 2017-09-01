بالصور : المحشوش أكلة شعبية ترتبط بعيد الأضحى المبارك

كثيرة هي الأكلات الشعبية التي عزف عنها الجيل الجديد , ومن هذه الأكلات الشعبية المحشوش,والذي يندرج تحت الأكلات الدسمة التي تحتاج إلى جهد وحركة لكي تنهضم جيداً . ويعمل المحشوش عادة من شحم الأضحية ويضاف عليه قطع صغيرة من اللحم ثم يوضع في قدر على النار حتى ينضج . وللمحشوش تاريخ قديم ويحظى بمكانة عالية عند كبار السن قديماً, وتعد منطقة جازان من أشهر المناطق إهتماما بالمحشوش وخاصة في عيد الأضحى المبارك، حيث يقبل عليها أهالي المنطقة منذ زمن بعيد في مثل هذه المناسبات , أما الآن فنسبة كبيرة من محبيه بدأت تستجيب لنداءات الأطباء بضرورة التقليل من الأكلات الدسمة والتي تحوي نسبة كبيرة من الدهون التي قد تسبب لا سمح الله الكثير من الأمراض بسبب قلة الحركة والاعتماد على السيارات في التنقلات وعدم بذل جهد يذكر طوال اليوم .