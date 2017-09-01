“حزب المؤتمر” : ميليشيا الحوثي تجهز لاغتيال 42 عنصرا بالحزب | فيفاء أون لاين
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

“حزب المؤتمر” : ميليشيا الحوثي تجهز لاغتيال 42 عنصرا بالحزب

“حزب المؤتمر” : ميليشيا الحوثي تجهز لاغتيال 42 عنصرا بالحزب
فيفاء أون لاين - وكالات

قالت مصادر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عن إعداد ميليشيا الحوثي قائمة تضم 42 اسما لقياديين وإعلاميين في الحزب، لاغتيالهم في الفترة المقبلة.

كانت الخلافات بلغت ذروتها بين شريكي الانقلاب، وأفضت إلى مواجهات مسلحة، قبل أيام، بنقطة تفتيش المصباحي، أسفرت عن مقتل القيادي في حزب المؤتمر خالد الرضي .

ووجه الحزب أصابع الاتهام إلى الحوثي، بقتل العقيد الرضي، في حادث مفتعل نفذته لجان شعبية، وهو ما نفته الميليشيا.

فيما زادت ميليشيات الحوثي من كوادرها وعتادها في تخوم جنوب العاصمة واستقدمتهما من طوق صنعاء الذي تسيطر على جزء واسع منه.

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