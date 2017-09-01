من على الحد الجنوبي….جندي اول فيصل النعمي يهنئ القيادة الحكيمة بعيد الاضحى المبارك | فيفاء أون لاين
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

من على الحد الجنوبي….جندي اول فيصل النعمي يهنئ القيادة الحكيمة بعيد الاضحى المبارك

من على الحد الجنوبي….جندي اول فيصل النعمي يهنئ القيادة الحكيمة بعيد الاضحى المبارك
المثنى النعمي ـ جازان
من على الحد الجنوبي رفع الجندي اول فيصل ابراهيم النعمي أصدق و أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، و إلى أمير منطقه جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد حفظهم الله وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يحفظ أمن وطننا الغالي بلد الحرمين الشريفين و أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود و رجال أمننا على أعداء الدين.

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