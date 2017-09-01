كل النساء هنا جميلات خُلقاً وخِلقه .. رغم اختلاف اللهجات ورغم تنوع الجنسيات رغم تغير لون البشرة هنا في مخيمات مِنى يكون صدق الحب وصدق حسن الخُلق صدقٌ في الاخاء في حب الخير في مخيمات مِنى لا ترى الا فتاة تمسك بيد مسنة ترشدها على مخيمها الذي قد ظلت عنه وهُناك اخرى تساعد في توزيع الأطعمة تساهم في ترتيب وتنظيم والمحافظة على تلك المخيمات واُخرى تبادر بلإيثار لاخواتها وتبديهم على نفسها في كل شيء هؤلاء هم

من أطلقوا عليهم ( صديقات الخير ) عندما تنظر لهم وهم يسخرون جل وقتهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام و أوجههم قد زانها الله نورا وسرورا هؤلاء الفتيات هم صديقات السعادة للحجاج وهم صديقات لحسن الخلق صديقات لرشد للامانة لنصح ،

في مخيمات مِنى التي قد رمز لكل خيمة لون فالعنابية تصدح فيها الحلقات بذكر الله وذات اللون التفاحي ارتفعت اصواتهم وعلت بتكبيرات وذات اللون الرصاصي قد رددت معهم معلمتهم بصوتٍها الشجي بعض سُوَر القراءن ،

في مخيمات مِنى مشرفات وعاملات كدسوا وقتهم وجهدهم في العناية والرعاية والحرص على راحة ضيوف بيت الرحمٰن حضروا حلقات الذكر سوياً تلوا القراءن أكلوا سوياً تشاركوا في الفرح وتقاسموا الحزن في مخيمات منِى تعجز اللسان عن وصف تلك المشاعر ويعجز القلب عن شكر كل من قام بخدمتهم فالحمدلله دائماً وابداً نسأل الله لهم التوفيق والسداد وان يجزيهم عنا كل خير وان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال .